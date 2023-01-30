Депутат Подласа заявила, что правительство Украины в Рамштайне попросит у Запада десять миллиардов долларов

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30 января 2023, 18:14 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Pavlo Palamarchuk / globallookpress.com

Глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины планирует в рамках заседания в Рамштайне попросить у Запада десять миллиардов долларов.

Роксолана Подласа напомнила, что ранее Киев добился создания координационной платформы доноров, так называемого финансового "Рамштайна".

Подчеркивается, что в марте состоится первая предметная встреча в данном формате. Правительство Украины в ходе грядущего заседания обсудит с партнерами источники финансирования дефицита бюджета в размере десяти миллиардов долларов.

Подласа уточнила, что дефицит госбюджета страны в 2023 году достигает 38 миллиардов долларов, но власти "точечно" договорилось о предоставлении десяти миллиардов долларов от США и восемнадцати миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.