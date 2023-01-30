Узбекистан начал импортировать из России бензин Аи-80 из-за роста внутреннего спроса

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30 января 2023, 17:56 Источник: РИА Новости

Узбекистан начал импортировать из России бензина Аи-80 для удовлетворения выросшего внутреннего спроса в зимний период. Об этом сообщили РИА Новости в АО «Узбекнефтегаз».



В компании отметили, что спрос на бензин вырос «из-за резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок».



Министерство Энергетики Республики Узбекистан ранее сообщало о том, что подписано соглашение о поставке в 2023 году 300 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана и о транзите 300 тыс. тонн российской нефти.





