Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Макеевку и Широкую Балку

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30 января 2023, 17:25 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Макеевку и Широкую Балку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 16:35 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, артобстрел велся со стороны села Тоненькое, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155-мм.



В 16:40 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть снарядов калибра 155-мм.



