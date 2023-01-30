Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Макеевку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Широкую Балку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.
В 16:35 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, артобстрел велся со стороны села Тоненькое, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155-мм.
В 16:40 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть снарядов калибра 155-мм.
Аргументы Недели → Самое читаемое
«Противник попытался скрыть личности»: Пригожин объяснил, почему украинцы обезглавили тела иностранных наемников в Бахмуте
Российские компании начали объявлять о крупных вознаграждениях за подбитые западные танки, которые поставят Украине
Политолог Марков: странами НАТО уже принято решение по отправке Украине истребителей и дальнобойных ракет
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген высказался за поставку Киеву истребителей
- #ЗАУГЛОМ В США исчезли 220 млрд $ из 300 сворованных у России. Михаил Делягин вышел на след
- 18:14 Депутат Подласа заявила, что правительство Украины в Рамштайне попросит у Запада десять миллиардов долларов
- 18:01 Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+
- 17:56 Узбекистан начал импортировать из России бензин Аи-80 из-за роста внутреннего спроса
- 17:43 Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в регион прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности
- Telegram | (Подписаться) Российские компании начали объявлять о крупных вознаграждениях за подбитые западные танки, которые поставят Украине