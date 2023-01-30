Замглавы МИД РФ Рябков в ходе встречи с послом США Трейси отметил контрпродуктивность курса Вашингтона

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30 января 2023, 16:55 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе встречи с новым послом США в Москве Линн Трейси отметил контрпродуктивность текущего конфронтационного курса Вашингтона, из-за которого могут быть негативные последствия.

Политик также указал, что Россия ожидает отсутствия вмешательства во внутренние дела государства со стороны посла, а также соблюдение законов и традиций.

На проходящей встрече представители обсудили актуальные темы, связанные с двухсторонним сотрудничеством.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать оказывать Украине не только гуманитарную и экономическую, но и военную поддержку.