Замглавы МИД РФ Рябков в ходе встречи с послом США Трейси отметил контрпродуктивность курса Вашингтона

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе встречи с новым послом США в Москве Линн Трейси отметил контрпродуктивность текущего конфронтационного курса Вашингтона, из-за которого могут быть негативные последствия.
Политик также указал, что Россия ожидает отсутствия вмешательства во внутренние дела государства со стороны посла, а также соблюдение законов и традиций.
На проходящей встрече представители обсудили актуальные темы, связанные с двухсторонним сотрудничеством.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать оказывать Украине не только гуманитарную и экономическую, но и военную поддержку.