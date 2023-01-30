Зеленский встретился в Николаеве с премьер-министром Дании Фредериксен

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30 января 2023, 16:15 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский днем в понедельник, 30 января, сообщил на своей странице в социальной сети, что прибыл в Николаев и встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Владимир Зеленский сообщил, что они с Метте Фредериксен навестили в одном из госпиталей Николаева получивших ранения украинских военных. Президент Украины выразил врачам большую благодарность.

Журналисты в свою очередь отметили, что премьер-министр Дании в рамках своего визита в город посетила разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом.