В дипмиссии США заявили, что новый посол страны в России Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога с Москвой

В посольстве США в России после встречи главы дипмиссии Линн Трейси в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что дипломат уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном.
Ранее сегодня Линн Трейси встретилась в МИД с заместителем министра иностранных дел России Сергей Рябковым.
В посольстве США уточнили, что американский дипломат уделяет особое внимание защите интересов задержанных на российской территории граждан Соединенных Штатов, поддержке связей между народами двух стран, а также продолжению диалога между Вашингтоном и Москвой на фоне беспрецедентной напряженности.