В дипмиссии США заявили, что новый посол страны в России Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога с Москвой

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30 января 2023, 15:47 Источник: РИА "Новости"

посол США в России Линн Трейси, Freddie Everett/Us State

В посольстве США в России после встречи главы дипмиссии Линн Трейси в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что дипломат уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сегодня Линн Трейси встретилась в МИД с заместителем министра иностранных дел России Сергей Рябковым.

В посольстве США уточнили, что американский дипломат уделяет особое внимание защите интересов задержанных на российской территории граждан Соединенных Штатов, поддержке связей между народами двух стран, а также продолжению диалога между Вашингтоном и Москвой на фоне беспрецедентной напряженности.