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Новый посол США в России Трейси передаст копии верительных грамот замглавы МИД РФ Рябкову

, 09:55 Источник: РИА Новости

Новый посол США в России Трейси передаст копии верительных грамот замглавы МИД РФ Рябкову
Фото: Lynne M. Tracy (слева), Freddie Everett/Us State

Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и нового посла США в России Линн Трейси пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством российский дипломат объяснил зачем Трейси вручит верительные грамоты в Министерство иностранный дел РФ. По его словам, это обязан сделать каждый посол, который назначен на эту должность. Именно для того, чтобы приступить к выполнению обязанностей, он должен произвести эту процедуру. 

Он отметил, что встреча с Трейси согласована и состоится «в начале недели».  

«Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне», - сказал Рябков.

Верительная грамота — это своеобразное «аккредитование» должностного лица в иностранном государстве.

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