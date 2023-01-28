Новый посол США в России Трейси передаст копии верительных грамот замглавы МИД РФ Рябкову

Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и нового посла США в России Линн Трейси пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с агентством российский дипломат объяснил зачем Трейси вручит верительные грамоты в Министерство иностранный дел РФ. По его словам, это обязан сделать каждый посол, который назначен на эту должность. Именно для того, чтобы приступить к выполнению обязанностей, он должен произвести эту процедуру.
Он отметил, что встреча с Трейси согласована и состоится «в начале недели».
«Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне», - сказал Рябков.
Верительная грамота — это своеобразное «аккредитование» должностного лица в иностранном государстве.