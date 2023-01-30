Политолог Грозин: Россия и Турция борются за места в будущем мироустройстве, занимая выгодные позиции

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30 января 2023, 14:08 Источник: ПолитЭксперт

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Трансформация однополярного мира во главе с США в многополярный заставляет Турцию и другие страны бороться за места в будущем мироустройстве, уже сейчас занимая выгодные для этого позиции. Об этом во время беседы с изданием «ПолитЭксперт» рассказал кандидат исторических наук, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Согласно словам специалиста, Турция понимает неизбежность становления многополярного мира, поэтому на политическом уровне страна заметно активизировалась в разных направлениях, тем самым стараясь застолбить себе выгодное место в будущем.

Грозин также добавил, что тоже самое понимает и Россия, которая уже сейчас борется «за место в будущем мироустройстве», в котором США перестанут быть обладателями единственным «полюсом силы» и диктовать свои условия.