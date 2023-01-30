Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку

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30 января 2023, 12:06 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 11:30 украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, артобстрел велся со стороны города Дзержинска, ВСУ выпустили 6 снарядов «натовского» калибра 155 мм.



Ранее представительство сообщало о том, что в 7:00 утра ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 6 снарядов «натовского» калибра 155 мм.



