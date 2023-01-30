Член правительства Японии Мацуно: меры РФ по вопросу промысла около южных Курил неприемлемы

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30 января 2023, 10:42 Источник: РИА Новости

Флаг Японии, Stanislav Kogiku/AFLO

Принятые Россией меры в связи с промыслом в районе островов южных Курил являются неприемлемыми. Об этом завил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Как отметил генеральный секретарь, 19 января в МИД РФ сообщили о том, что на данный момент ведомство не может согласовать даты для проведения консультаций на основе соглашения о промысле в районе Курил. По словам представителя правительства, такие меры являются неприемлемыми.

«Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать помысел 2023 года», - сказал Мацуно во время пресс-конференции 30 января.

Ранее премьер Японии Кисида выразил надежду на возобновление гуманитарных обменов с Россией по Курилам.