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Денис Пушилин: Продолжается продвижение наших подразделений по Угледарскому направлению

, 10:14 Источник: РИА Новости

Вооружённые силы РФ продолжают продвижение в Угледаре. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также заявил, «что подразделения закрепились в восточной части Угледара», идет продвижение и в окрестностях города.


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