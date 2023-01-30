Военный эксперт Хатылев: американские танки Abrams неприменимы на территории Украины

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30 января 2023, 04:14 Источник: Народные Новости

Daniel Karmann / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки, судя по всему, серьезно собираются отправить танки Abrams на Украину, однако их применение на территории страны не представляется возможным. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Согласно словам специалиста, все западные танки, которые будут отправлены на Украину, ждет одна судьба — быть уничтоженными российскими военными. Он отметил, что Россия обладает всеми возможностями для того, чтобы превосходить натовскую военную технику.

Хатылев также добавил, что 55-ти тонный «Абрамс» невозможно использовать на украинской территории, потому что нет подходящих для его эксплуатации дорог.