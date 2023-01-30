Военный эксперт Коротченко: существует вероятность того, что США отправят истребители F-16 на Украину

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30 января 2023, 01:34 Источник: Народные Новости

Msgt. Matthew Plew/U.S. Air / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки вполне могут отправить Украине свои истребители F-16. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Комментируя заявление Пентагона о том, что Вашингтон не исключает возможной передачи Киеву многоцелевых истребителей, специалист отметил, что при наличии подготовленных украинских летчиков, обученных пилотировать F-16, такой сценарий вполне вероятен.

По мнению Коротченко, возможно уже сейчас происходит предварительная подготовка украинских пилотов на авиабазах США, которые в последующем будут «синхронизированы с принятием соответствующего политического решения» Белого дома о предоставлении Киеву истребителей.