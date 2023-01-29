Эрдоган не исключил, что Турция даст разные ответы по заявкам Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

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29 января 2023, 22:42 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта Кремля.

Турция может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье во время встречи с молодежью в городе Биледжик.

Такую возможность он допустил при условии, что Финляндия не повторит ошибок Швеции.

Как известно, после акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, Анкара заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на ее поддержку в процессе вступления в альянс.

«При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», - заявил Эрдоган. По его мнению, Стокгольм «будет шокирован, когда это произойдет».