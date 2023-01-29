Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген высказался за поставку Киеву истребителей

Бывший советник по внешнеполитическим вопросам Ангелы Меркель, а ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Украине необходимо предоставить истребители. Об этом сообщила в воскресенье баварская газета Traunsteiner Tagblatt.
«Я считаю, что поставка истребителей достаточна для лучшей защиты Украины», — приводит его слова издание.
По его мнению, это могут быть как американские истребители F16, так и советские самолеты из запасов ГДР. При этом Хойсген считает, что поставки Украине вооружений, в том числе боевых танков и истребителей, не противоречит международному праву.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что о поставках Киеву истребителей не может быть и речи.