Политолог Кортунов не исключил прямого вовлечения НАТО в конфликт вокруг Украины

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29 января 2023, 17:36 Источник: ТАСС

Андрей Кортунов. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Полностью исключить возможность прямого столкновения России и НАТО сегодня нельзя, несмотря на то, что ни одна из сторон не хотела бы этого. Такую точку зрения в беседе с ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог считает, что прямой вовлеченностью НАТО в конфликт можно считать использование аэродромов альянса, установление бесполетной зоны, участие в боевых действиях военнослужащих НАТО. По его словам, то, что мы наблюдаем сейчас, - это попытка со стороны западных лидеров нащупать «красные линии», которые они не готовы переходить.

«Конечно, ни Россия, ни НАТО не хотели бы вступить в прямое столкновение, поскольку если оно состоится, его будет очень трудно удержать на уровне конфликта без использования ядерного оружия», - сказал политолог.

Ранее МИД РФ заявил, что отсутствие реакции стран НАТО на обстрел районной больницы в Новоайдаре свидетельствует об их прямой вовлеченности в конфликт.