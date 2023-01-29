Вице-спикер СФ Косачёв: частые высказывания западных политиков о прямом столкновении России и НАТО вызывают опасения

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29 января 2023, 15:05

Сенатор К. Косачёв, фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил в своём Telegram-канале, что частые высказывания западных политиков о прямом столкновении России и НАТО вызывают опасения. Североатлантический альянс сейчас раскрывает всю антироссийскую политику.

Все заявления о том, что расширение НАТО не против России остались в прошлом, градус участия НАТО в украинском конфликте постепенно повышается, пишет сенатор, отреагировав на заявление председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Косачёв отмечает, что участившиеся высказывания западных политиков о прямом столкновении России и НАТО не могут не вызывать опасения, даже при том, что на самом высоком уровне делаются настойчивые заявления об отсутствии прямого конфликта между Россией и НАТО и о необходимости его не допустить.

Ранее глава Военного комитета НАТО сообщил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией.