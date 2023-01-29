Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс готов к прямой конфронтации с Россией

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29 января 2023, 07:00

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via imago-images / globallookpress.com

Североатлантический альянс на данный момент готов к прямой конфронтации с Российской Федерацией. На это в эфире португальского телевизионного канала RTP указал Роб Бауэр, занимающий должность председателя Военного комитета НАТО.

«Мы готовы», — ответил Бауэр на соответствующий вопрос, который задал ему ведущий.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков выразил мнение, согласно которому НАТО «на всех парах» движется к прямому конфликту с Москвой. По словам сенатора, блок отметает все прежде наложенные им же сами ограничения на помощь Украине.