Rebelion: американские бизнесмены мечтают раздробить Россию, чтобы разграбить её ресурсы

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 13:49

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Иджинио Поло в своей статье для Rebelion поделился мнением о том, что американские элиты давно готовили почву для столкновения с РФ и спровоцировали конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и разграбить её ресурсы.

Автор статьи считает, что американские бизнесмены просто мечтают о разделе России, разграблении её нефтяных и газовых месторождений. Он отмечает, что Запад давно готовился к конфликту с Россией, отправляя инструкторов и наемников для обучения украинских солдат, поскольку в разжигании ситуации на Украине Запад увидел возможность реализовать свои «злые умыслы» по расчленению России.

Ранее сообщалось о возможном проведении внутренних переговоров в США о поставке Украине истребителей.