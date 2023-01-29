Канцлер Германии Шольц заявил, что будет продолжать телефонные переговоры с Путиным

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц отметил, что он будет продолжать телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением немецкий канцлер выступил во время беседы с изданием Tagesspigel.
«Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом», — сказал, в частности, Шольц.
По его словам, тон в ходе таких разговоров «не является невежливым», несмотря на «абсолютно разные» взгляды двух политиков на текущую ситуацию.
Ранее в воскресенье сообщалось, что, по информации The Washington Post, объявление американской стороны о передаче танков Abrams Украине послужило прикрытием для Олафа Шольца, чтобы он мог поставить Киеву бронемашины Leopard 2.