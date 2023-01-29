Рогозин: четыре робототехнических комплекса «Маркер» скоро отправятся в Донбасс

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29 января 2023, 11:47

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В своём Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что четыре робототехнических комплекса «Маркер» вскоре буду отправлены в Донбасс. Погрузка роботов уже началась.

Рогозин написал, что исполнительный директор магнитогорской «Андроидной техники» Евгений Дудоров подтвердил начало погрузки роботов для дальнейшей отправки в Донбасс.

Впервые беспилотные военные комплексы «Маркер» показали на военно-техническом форуме «Армия-2022». Робот оснащён различной наблюдательной аппаратурой для контроля наземного и воздушного пространства в любых условиях видимости. Как заявили разработчики комплекса, машина способна работать без дозаправки двое с половиной суток, нести пулеметное и ракетное вооружение и уничтожать даже такие танки, как Abrams и Leopard.

Ранее Рогозин сообщал о возможности робота «Маркер» автоматически уничтожать западные танки.