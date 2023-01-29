Press TV: США и НАТО всё ближе к катастрофическому сценарию из-за поставок вооружения Украине

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29 января 2023, 10:03

Военная техника, Ddp / globallookpress.com

Из-за постоянного наращивания поставок вооружения Украине США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, которым президент США Джо Байден называл третью мировую войну. Об этом в своей статье сообщает иранский телеканал Press TV.

Телеканал информирует, что роль Вашингтона в конфликте на Украине постоянно растёт. Соединённые Штаты и их союзники в НАТО уже перешли свои красные линии в поставках вооружения и тем самым создали стимул для России принять радикальные меры, чтобы показать серьёзность своих собственных красных линий, отмечает Press TV.

Ранее американская медиа-компания Politico сообщала о внутриполитических действиях в США, которые могут привести к поставе истребителей Украине.