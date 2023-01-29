МИД КНДР пригрозил США «нежелательными последствиями» за распространение слухов об оружейной сделке между Пхеньяном и Россией

Министерство иностранных дел КНДР пригрозило Соединенным Штатам «нежелательными последствиями» за распространение слухов об оружейной сделке между Пхеньяном и Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил представитель северокорейского внешнеполитического ведомства Квон Чон Гын.
«США должны понимать, что если они продолжат распространять придуманную ложь о нашей стране, то столкнутся с нежелательными для себя последствиями», — процитировало дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как сообщалось ранее сегодня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал мнение, согласно которому Вашингтон принял решение о передаче бронемашин Abrams киевской стороне, «чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу».