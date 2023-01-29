Канцлер Шольц: Германия смогла быстро адаптироваться к отсутствию сотрудничества с Россией

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29 января 2023, 08:29

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO / globallookpress.com

ФРГ удалось быстро адаптироваться к отсутствию сотрудничества с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Германия смогла быстро адаптироваться к отсутствию сотрудничества с Россией. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью консорциуму латиноамериканских СМИ», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам Шольца, немецкие власти за несколько месяцев трансформировали систему энергоснабжения страны. Германия обрела независимость от российского газа, нефти и угля, отметил политик.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Олаф Шольц, говоря об украинском конфликте, назвал целью Берлина не дать Москве «сдвинуть границы с применением силы».