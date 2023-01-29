Трамп: США при администрации президента Байдена разоряют коррумпированные политики

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29 января 2023, 08:07

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Соединенные Штаты при администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена разоряют коррумпированные политические деятели. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, на мероприятии Республиканской партии в Нью-Гэмпшире высказал Дональд Трамп.

«Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что его страну при администрации нынешнего президента Джо Байдена разоряют коррумпированные политики», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Трамп озвучил мнение о том, что Байден, находясь на посту президента США, подвел человечество к грани Третьей мировой войны.