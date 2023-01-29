Трамп: США при администрации президента Байдена разоряют коррумпированные политики

Соединенные Штаты при администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена разоряют коррумпированные политические деятели. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, на мероприятии Республиканской партии в Нью-Гэмпшире высказал Дональд Трамп.
«Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что его страну при администрации нынешнего президента Джо Байдена разоряют коррумпированные политики», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Трамп озвучил мнение о том, что Байден, находясь на посту президента США, подвел человечество к грани Третьей мировой войны.