Политолог Марков: вероятность добровольного выходы Турции из НАТО нулевая

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29 января 2023, 06:37 Источник: Общественная служба новостей

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков во время беседы с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал, что расценивает вероятность добровольного выхода Турции из Североатлантического альянса как нулевую.

Комментируя заявление зампреда турецкой партии «Родина» Этхема Санджака о том, что Анкара может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокаций стран-участниц альянса, эксперт отметил, что для Турции членство в военно-политическом блоке скорее выгодно, чем наоборот.

«Главной выгодой нахождения в НАТО, конечно же, является возможность получения военной помощи», - отметил специалист.

При этом Марков добавил, что лично турецкого президента Реджепа Эрдогана волнует не военная помощь, а то, что членство в НАТО наделяет его возможностью влиять на внутренние дела альянса.