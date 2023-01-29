Политолог Марков: вероятность добровольного выходы Турции из НАТО нулевая

Политолог Сергей Марков во время беседы с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал, что расценивает вероятность добровольного выхода Турции из Североатлантического альянса как нулевую.
Комментируя заявление зампреда турецкой партии «Родина» Этхема Санджака о том, что Анкара может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокаций стран-участниц альянса, эксперт отметил, что для Турции членство в военно-политическом блоке скорее выгодно, чем наоборот.
«Главной выгодой нахождения в НАТО, конечно же, является возможность получения военной помощи», - отметил специалист.
При этом Марков добавил, что лично турецкого президента Реджепа Эрдогана волнует не военная помощь, а то, что членство в НАТО наделяет его возможностью влиять на внутренние дела альянса.