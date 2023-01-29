Экономист Хазин: ОПК России может обойти ВПК НАТО, но для этого надо перейти к мобилизационной экономике

Российский оборонно-промышленный комплекс способен обогнать военно-промышленный комплекс Североатлантического альянса, но для этого страна должна перейти к мобилизационной экономике. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал экономист Михаил Хазин.
Согласно словам специалиста, говорить об однозначном превосходстве натовского ВПК над российской оборонной промышленностью нельзя, потому что доля ОПК в экономике России выше, чем на Западе.
По мнению Хазина, у российской стороны есть все необходимое для того, чтобы обеспечить всем необходимым свои войска, а также перебить поставки вооружений НАТО на Украину.
Как отметил экономист, для реализации этого сценария на практике необходим переход к мобилизационной экономике, чего сильно боятся российские чиновники и главы предприятий, ведь такой переход подразумевает под собой «восстановление персональной ответственности».