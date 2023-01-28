Шольц высказал убеждение, что в будущем мир будет многополярным

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 23:01 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц направляется с визитом в Латинскую Америку. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне своего латиноамериканского турне дал интервью изданиям трех стран Южной Америки, в котором высказался за многополярность мира.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом», - заявил Шольц, общаясь с журналистами Аргентины, Чили и Бразилии. Именно эти страны он посетит в ходе своего турне, которое начинается 28 января.

По его мнению, новый миропорядок позволит человечеству справиться с вызовами, которые ставят перед государствами изменение климата, проблемы в области экологии, здравоохранения, социальной политики.

В пользу концепции многополярной системы мира неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин.