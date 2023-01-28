Чем известен Пётр Павел, новый чешский президент

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28 января 2023, 21:30 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В Чехии сменился президент. С марта 2023 года новый лидер официально вступит в свою должность. Речь идёт о генерале армии Петре Павле, бывшем натовском командире. В первом туре он получил 35.40% голосов и попал во второй вместе с экс-премьером Бабишем. Во втором туре военачальник получил более 58% голосов, победив своего соперника, и выиграв выборы президента.

Но что известно о самом Павле? Вся его карьера в основном построена вокруг армейской службы. Поэтому, это однозначно будет «военный президент». Родился он в ноябре 1961 года. В 70-х годах ХХ века закончил военную гимназию имени Яна Жижки в Опаве, и поступил в Военный институт сухопутных войск в Вишкове. В 1988-1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии Брно. В последующие 15 лет проходил повышение квалификации в Соединённом королевстве. Прекрасно владеет несколькими языками, среди которых английский, французский и русский.

В 90-х годах Павел, будучи членом военной разведки, участвовал в Югославских войнах. В январе 1993-го отличился в операции по спасению 50 французских солдат, блокированных между сербами и хорватами. За этот подвиг он получил французский крест Воинской доблести с бронзовой звездой и государственную награду Чехии «За героизм». В 1996-м стал помощником директора чешской военной разведки. В начале 21-го века был военным помощником директора по руководству операциями в союзническом командовании «Север» в Бронсюме.

В 2002 году Петр Павел получил звание бригадного генерала и стал командиром спецвойск Чехии. В дальнейшем его карьера только шла вверх. Его замечали высшие руководители НАТО и командования США. В январе 2010-го Павла назначили национальным военным представителем Чехии при Верховном главнокомандовании НАТО в Европе в Монсе. Успешно вошёл в состав особой комиссии чешского Минобороны.

В 2011-м будущий лидер республики стал заместителем начальника Генштаба армии Чехии, а год спустя – уже начальником Генштаба. 3 июля 2012 года получил офицерский крест ордена Почётного легиона. На период 2015-2018 годов работал Председателем Военного комитета НАТО. В НАТО отмечали, что генерал Павел является «сильной и харизматической личностью». Американцы активно поддерживают этого военачальника, и очевидно, будут поддерживать его на президентском посту.

В декабре 2018 года Павел покинул ряды чешской армии и вышел на пенсию. Но это не помешало ему остаться в политике. Его репутация в правительстве Чехии была на высоте. Он активно помогал людям во время коронавирусной пандемии, занимался волонтёрством. Со временем, слава политика среди собственного народа и европейских стран привела его к президентской власти. Европейские аналитики полагают, что он станет достойным лидером.