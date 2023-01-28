Украина рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже из-за позиции МОК по российским спортсменам

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28 января 2023, 20:06 Источник: ТАСС

Украинская сборная по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио. Фото: Akihiro Sugimoto/globallook.com

Национальный олимпийский комитет Украины 3 февраля обсудит возможность бойкота летних Олимпийских Игр-2024, которые пройдут в Париже. Об этом написал в своем телеграм-канале в субботу депутат Верховной рады Украины, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2020 года Жан Беленюк.

«3 февраля будет проведена внеочередная генеральная ассамблея НОК Украины относительно возможного бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта на Украине», - написал он.

По словам Беленюка, «все идет к тому», что российские и белорусские атлеты вернутся на международные турниры, и это, по его мнению, «будет иметь серьезные последствия».

Двумя днями раньше министр спорта Украины и президент национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт писал в своих соцсетях, что Киев не исключает бойкот парижской Олимпиады в случае, если запрет на участие в международных турнирах для россиян будет снят.