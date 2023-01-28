Зеленский вновь выступил против позиции МОК по России, опубликовав снимки тренировок украинских спортсменов в разрушенных залах

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28 января 2023, 17:24

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Markku Ulander/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил заочную дискуссию с Международным олимпийским комитетом и его главой Томасом Бахом из-за позиции последнего по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Накануне украинский президент заявил, что рекомендация МОК о возможности выступления российских атлетов под нейтральным флагом недопустима, так как «любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью».

После этого Бах в интервью Spiegel возразил Зеленскому, высказав мнение, что «отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта».

В ответ Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал постановочные фото, на которых украинские спортсмены тренируются в разрушенных помещениях, и заявил, что «олимпийские принципы и война в корне противоречат друг другу». По его мнению, об участии российских спортсменов в олимпийском движении можно будет говорить только тогда, когда Россия «прекратит агрессию и террор».