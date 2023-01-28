Политолог Гусев: Писториус оправдывается перед немцами, говоря о лимите возможностей поставок танков Украине

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28 января 2023, 12:23 Источник: РИА "Новости"

министр обороны ФРГ Борис Писториус, Felix Zahn/globallook.com

Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что высказывание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможностях поставок танков Киеву - это желание оправдаться перед немцами.

Борис Писториус в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung ранее сообщил, что в настоящий момент Германия приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков украинской стороне.

Александр Гусев выразил мнение, что глава Минобороны ФРГ хочет обелить свое имя, поскольку в течение длительного времени он выступал за ослабление антироссийских санкций и необходимость договариваться с Москвой. Теперь произошел поворот на 180 градусов в связи с его назначением на должность министра обороны. По мнению политолога, глава ведомства хочет оправдаться перед немцами, которые протестуют против поставок танков Киеву.