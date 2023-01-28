Политолог Гусев: Писториус оправдывается перед немцами, говоря о лимите возможностей поставок танков Украине

Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что высказывание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможностях поставок танков Киеву - это желание оправдаться перед немцами.
Борис Писториус в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung ранее сообщил, что в настоящий момент Германия приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков украинской стороне.
Александр Гусев выразил мнение, что глава Минобороны ФРГ хочет обелить свое имя, поскольку в течение длительного времени он выступал за ослабление антироссийских санкций и необходимость договариваться с Москвой. Теперь произошел поворот на 180 градусов в связи с его назначением на должность министра обороны. По мнению политолога, глава ведомства хочет оправдаться перед немцами, которые протестуют против поставок танков Киеву.