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Рябков заявил, что Россия призывает все стороны не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

, 08:28 Источник: РИА "Новости"

Рябков заявил, что Россия призывает все стороны не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страна призывает все стороны, которые вовлечены в ситуацию вокруг Корейского полуострова, не допустить ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии.

Сергей Рябков подчеркнул, что ему не хотелось бы рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии, так как усилия всех вовлеченных сторон должны быть сконцентрированы на его избежании. Дипломат подчеркнул, что отойти от опасной черты и решить главные проблемы субрегиона можно при помощи создания системы поддержания мира, в рамках которой будут предоставлены гарантии безопасности всем, кому они необходимы.

Заместитель главы МИД РФ отметил, что Москва открыта для диалога со всеми заинтересованными сторонами на базе совместных с КНР инициатив, "дорожной карты", а также плана действий для урегулирования проблем Корейского полуострова.

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