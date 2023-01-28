Рябков заявил, что Россия призывает все стороны не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страна призывает все стороны, которые вовлечены в ситуацию вокруг Корейского полуострова, не допустить ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии.
Сергей Рябков подчеркнул, что ему не хотелось бы рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии, так как усилия всех вовлеченных сторон должны быть сконцентрированы на его избежании. Дипломат подчеркнул, что отойти от опасной черты и решить главные проблемы субрегиона можно при помощи создания системы поддержания мира, в рамках которой будут предоставлены гарантии безопасности всем, кому они необходимы.
Заместитель главы МИД РФ отметил, что Москва открыта для диалога со всеми заинтересованными сторонами на базе совместных с КНР инициатив, "дорожной карты", а также плана действий для урегулирования проблем Корейского полуострова.