Северо-Восточная Азия: кто за и против России

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2022, 17:59

Одни страны поддерживают Россию, другие - за США. Однозначно за РФ из данного региона высказалась только КНДР. Причём уже не получится не учитывать мнение Пхеньяна на международной арене: там есть ядерное оружие, и остановить процесс по его усовершенствованию не удастся. Южная Корея и Япония поддержали антироссийские санкции в ущерб собственным экономикам. Однако ключевой страной, определяющей политику Азии в отношении России, является Китай.



Там уже давно заявили о понимании политики РФ в отношении расширения НАТО на восток, вопреки достигнутым ранее соглашениям. Тем не менее Япония и Южная Корея отказались от российского угля. Экспорт в эти страны составлял около 13%, на фоне отказа от импорта российского газа потери для экономики этих регионов будут колоссальными.



Китай поддерживает Россию. Вторая (а, скорее всего, уже первая) экономика мира ориентирована на реальное сырьё. США, с их ничем не обеспеченными активами, пытаются надавить на северно-азиатский регион, Япония и Южная Корея откликаются на призыв сюзерена.



