Кадыров заявил, что Запад намеренно разжигает религиозную вражду провокационными методами

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28 января 2023, 08:03 Источник: Telegram

глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, комментируя случаи глумления над Кораном в Европе, отметил, что Запад намеренно разжигает религиозную вражду, причем делает это провокационными методами.

Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что в Копенгагене вновь был сожжен Коран. Политик отметил, что в современном мире это настолько частое и систематическое явление, что становится ясно – Европа намеренно разжигает религиозную вражду, чтобы заставить мусульман любой ценой защищать священное Писание, а впоследствии обвинить их в преступлении.

Глава Чечни заметил, что такие акции в европейских странах проходят контролем полиции, то есть с позволения властей.