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Политик Палудан в очередной раз сжег Коран, чтобы выразить Турции протест

, 22:52 Источник: РИА Новости

Политик Палудан в очередной раз сжег Коран, чтобы выразить Турции протест
Фото: Anas Alkharboutli/dpa

Представитель и основатель радикальной партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан заявил об очередном акте сожжения Корана у посольства Турции. Об этом сообщает в пятницу, 27 января, РИА Новости. 

«Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать (турецкому президенту Тайипу) Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции», — заявил Палудан в своих социальных сетях. 

Ранее из-за действий радикала Швеция «лишилась» возможности ускорить процесс вступления в НАТО, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные действия являются оскорблением мусульман и «человеческих прав и свобод».

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