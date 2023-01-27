Политик Палудан в очередной раз сжег Коран, чтобы выразить Турции протест

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27 января 2023, 22:52 Источник: РИА Новости

Фото: Anas Alkharboutli/dpa

Представитель и основатель радикальной партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан заявил об очередном акте сожжения Корана у посольства Турции. Об этом сообщает в пятницу, 27 января, РИА Новости.

«Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать (турецкому президенту Тайипу) Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции», — заявил Палудан в своих социальных сетях.

Ранее из-за действий радикала Швеция «лишилась» возможности ускорить процесс вступления в НАТО, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные действия являются оскорблением мусульман и «человеческих прав и свобод».