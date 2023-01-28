Байден после теракта в Иерусалиме предложил помощь Израилю

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал своей команде по нацбезопасности указание связаться с израильскими коллегами и предложить оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Иерусалиме.
В Белом доме заявили, что американские власти намерены оказать полную поддержку правительству и народу Израиля. Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности как можно скорее вступить во взаимодействие с израильскими коллегами, чтобы предложить помощь пострадавшим, а также содействие в вопросе привлечения к ответственности нападавших.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что теракт в Иерусалиме был совершен в международный день памяти жертв Холокоста. В результате случившегося погибли семь человек.