Байден после теракта в Иерусалиме предложил помощь Израилю

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28 января 2023, 07:55 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал своей команде по нацбезопасности указание связаться с израильскими коллегами и предложить оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Иерусалиме.

В Белом доме заявили, что американские власти намерены оказать полную поддержку правительству и народу Израиля. Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности как можно скорее вступить во взаимодействие с израильскими коллегами, чтобы предложить помощь пострадавшим, а также содействие в вопросе привлечения к ответственности нападавших.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что теракт в Иерусалиме был совершен в международный день памяти жертв Холокоста. В результате случившегося погибли семь человек.