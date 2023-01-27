6 человек убито и 15 ранено в результате теракта в иерусалимской синагоге

Шесть человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате теракта в синагоге на востоке Иерусалима в пятницу. Об этом сообщила израильская экстренная медицинская служба.
Как пишут местные СМИ, террорист вошел вечером в синагогу и расстрелял прихожан. Сообщается также, что нападавший был застрелен одним из гражданских.
Между тем, спецслужбы Израиля в настоящее время преследуют второго человека, причастного к теракту, в связи с чем жителей Иерусалима призвали соблюдать осторожность.
Утверждается, что теракт произошел на фоне обострения обстановки в результате войсковой операции в Дженине. После чего ряд городов на юге Израиля был обстрелян из сектора Газы, Израиль в свою очередь ответил на эти удары.