6 человек убито и 15 ранено в результате теракта в иерусалимской синагоге

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27 января 2023, 22:25 Источник: ТАСС

Скорая помощь. Фото: Nir Alon/globallook.com

Шесть человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате теракта в синагоге на востоке Иерусалима в пятницу. Об этом сообщила израильская экстренная медицинская служба.

Как пишут местные СМИ, террорист вошел вечером в синагогу и расстрелял прихожан. Сообщается также, что нападавший был застрелен одним из гражданских.

Между тем, спецслужбы Израиля в настоящее время преследуют второго человека, причастного к теракту, в связи с чем жителей Иерусалима призвали соблюдать осторожность.

Утверждается, что теракт произошел на фоне обострения обстановки в результате войсковой операции в Дженине. После чего ряд городов на юге Израиля был обстрелян из сектора Газы, Израиль в свою очередь ответил на эти удары.