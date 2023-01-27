Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 человек убито и 15 ранено в результате теракта в иерусалимской синагоге

, 22:25 Источник: ТАСС

6 человек убито и 15 ранено в результате теракта в иерусалимской синагоге
Скорая помощь. Фото: Nir Alon/globallook.com

Шесть человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате теракта в синагоге на востоке Иерусалима в пятницу. Об этом сообщила израильская экстренная медицинская служба.

Как пишут местные СМИ, террорист вошел вечером в синагогу и расстрелял прихожан. Сообщается также, что нападавший был застрелен одним из гражданских.

Между тем, спецслужбы Израиля в настоящее время преследуют второго человека, причастного к теракту, в связи с чем жителей Иерусалима призвали соблюдать осторожность.

Утверждается, что теракт произошел на фоне обострения обстановки в результате войсковой операции в Дженине. После чего ряд городов на юге Израиля был обстрелян из сектора Газы, Израиль в свою очередь ответил на эти удары. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

На Колыме в школе обрушился потолок прямо во время урока

В только что открывшейся школе на Колыме едва не случилась трагедия. Прямо во время урока у третьеклассников начал сыпаться потолок. Все произошло слишком быстро. Дети не успели ничего толком понять. Фрагменты конструкции просто повалились вниз. К большому счастью, никто из учеников не пострадал. Только учителю, по словам отдельных источников из Олы, немного досталось, однако этому факту официального подтверждения нет.