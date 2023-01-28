Военный эксперт Дандыкин: российские военные проводят разведку боем на Запорожском направление

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28 января 2023, 07:10 Источник: Свободная Пресса

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Активизация российских военных на Запорожском направлении говорит о проводимой Россией разведке боем, а не о начале полноценного наступления. Об этом рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», смысл проводимой разведки боем состоит в том, чтобы вымотать и запутать Вооруженные силы Украины, заставляя их перебрасывать свои основные силы с Херсонского направления на Артемовск.

«Там сейчас перемалываются лучшие и самые боеспособные части противника, в том числе спецназ и подразделения иностранных наемников», - заключил Дандыкин.