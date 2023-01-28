Бельгийский политолог Роман: Германия потеряет доверие России отправкой танков Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 05:31 Источник: URA.RU

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Отправкой танков Украине Германия не только ухудшит свое экономическое положение, но и потеряет важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман.

Согласно словам специалиста, в настоящее время Германия находится в кризисном состоянии, что отражается на увеличении числа бедных и росте цен на энергию. Более того, на этом фоне Берлин выплачивает большие пособия украинским беженцам, из-за чего немецкие граждане все меньше готовы выступать в поддержку Украины.

Роман также добавил, что для экономики и бизнеса Германии партнерство с Россией играет существенную роль, однако, страна может потерять доверие Москвы, отправляя танки Украине.

«То есть хуже будет больше для Германии, чем для России», - заключил политолог.