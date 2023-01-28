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28 января 2023, 02:28 Источник: Федеральное агентство новостей

Patrick Pleul / globallookpress.com

Нынешние власти ФРГ посылают тяжелые танки Leopard 2 на Украину, забыв итоги событий «конца 30-х, начала 40-х», когда немцы умирали под Ленинградом, Псковом и Ржевом. Об этом во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов.

Согласно словам парламентария, происходящее в настоящее время до боли напоминает события первой половины 20-го века, когда Германия оказалась побежденной страной. Теперь же, современное правительство Берлина решило отправлять танки Киеву, решив повторить свое прошлое.

Милонов также отметил, что в случае прямого столкновения Германии с Россией, немцы «будут побеждены и станут просить о пощаде и подписывать капитуляцию».