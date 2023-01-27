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Политолог Бредихин: гражданам США нет никакого дела до того, что происходит на Украине или в Европе

, 23:26 Источник: Общественная служба новостей

Политолог Бредихин: гражданам США нет никакого дела до того, что происходит на Украине или в Европе
Bulkin Sergey / globallookpress.com

Обычным жителям Соединенных Штатов Америки нет никакого дела до происходящего на Украине, да и в самой Европе в целом. Об этом во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей рассказал политолог Антон Бредихин.

Комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он может решить украинский кризис за 24 часа, эксперт отметил, что данное заявление бывшего главы Белого дома является популистским.

Бредихин также добавил, что ситуация на Украине никак не влияет на внутренние политические процессы Соединенных Штатов, а американских граждан не интересует, что «творится в Европе».

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