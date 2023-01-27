Депутат Госдумы Бутина: «Касема нужно освобождать!»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2023, 15:21 Антон Николаев,

globallookpress.com

Мария Бутина будет дальше добиваться освобождения журналиста Sputnik Марата Касема из латвийской тюрьмы. Об этом она сказала изданию «Аргументы недели».

«Человека нужно освободить, так как это прямое нарушение свободы слова. Это вопрос, к которому безразлично подходить невозможно. Это вопрос каждого журналиста и гражданина любой страны мира. Если люди не смогут высказывать свою позицию открыто, что делал Касем, то в этом случае мир просто никогда не сможет друг с другом общаться и доносить свои точки зрения. Мы добивались его освобождения и будем добиваться! На сегодняшний день из достигнутых результатов мы провели уже две кампании по письмам поддержки, которые передали Касему. Это очень важно! Я знаю это по себе. Наша страна и наш народ с ним. Дело усложняется тем, что он не является гражданином России, но он - наш соотечественник. Конституция РФ предполагает защиту соотечественников».

«Я полагаю, что в этом деле диалог должен вестись не с самими властями Латвии, а несколько выше. Поэтому мы привлекаем внимание международной общественности. Мы протестуем против того, что российскую точку зрения пытаются исключить из медийного поля».

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста. Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня". В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.