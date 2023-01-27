Захарова: об обороне Украины не идет речи, Запад хочет нанести ущерб России

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27 января 2023, 14:00 Источник: РИА Новости

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Об обороне Украины речи давно не идет, Киев вместе с западной стороной готовы сделать все, чтобы нанести максимально возможный ущерб России. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский уже говорил о намерениях использовать оружие для проведения уловила по российским городам.

По словам политика, это приводит к затягиванию конфликта и увеличению числа жертв.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о том, что преступления неонацистов против мирных жителей на Украине показывают, что они забыли все уроки истории.