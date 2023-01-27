Захарова: об обороне Украины не идет речи, Запад хочет нанести ущерб России

Об обороне Украины речи давно не идет, Киев вместе с западной стороной готовы сделать все, чтобы нанести максимально возможный ущерб России. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский уже говорил о намерениях использовать оружие для проведения уловила по российским городам.
По словам политика, это приводит к затягиванию конфликта и увеличению числа жертв.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о том, что преступления неонацистов против мирных жителей на Украине показывают, что они забыли все уроки истории.