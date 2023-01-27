Путин: преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о том, что уроки истории забыты

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27 января 2023, 13:03 Источник: Кремль

президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 27 января, заявил, что преступления неонацистов против мирных жителей на Украине свидетельствуют о том, что они забыли уроки истории.

В телеграмме, которую Владимир Путин направил организаторам и участникам мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста, а также 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау", подчеркивается, что забвение исторических уроков приводит к тому, что страшные трагедии повторяются.

По словам российского лидера, свидетельством тому являются этнические чистки и карательные акции, которые неонацисты проводят на Украине. Президент РФ подчеркнул, что воины страны сейчас мужественно сражаются именно с этим злом.