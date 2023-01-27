Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Песков заявил, что слова Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций свидетельствуют об отсутствии маневра у США

, 12:28 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что слова Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций свидетельствуют об отсутствии маневра у США
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций в отношении Москвы.

Виктория Нуланд в рамках выступления 26 января в американском сенате заявила, что США готовы к смягчению антироссийских санкций ради проведения серьезных переговоров по Украине и вывода с территории страны войск РФ.

Дмитрий Песков отметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не сказала ничего нового, однако уточнил, что ее высказывания демонстрирует отсутствие маневра и гибкости у Вашингтона.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика

Политика