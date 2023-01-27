Песков заявил, что слова Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций свидетельствуют об отсутствии маневра у США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций в отношении Москвы.
Виктория Нуланд в рамках выступления 26 января в американском сенате заявила, что США готовы к смягчению антироссийских санкций ради проведения серьезных переговоров по Украине и вывода с территории страны войск РФ.
Дмитрий Песков отметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не сказала ничего нового, однако уточнил, что ее высказывания демонстрирует отсутствие маневра и гибкости у Вашингтона.