Песков заявил, что слова Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций свидетельствуют об отсутствии маневра у США

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27 января 2023, 12:28 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций в отношении Москвы.

Виктория Нуланд в рамках выступления 26 января в американском сенате заявила, что США готовы к смягчению антироссийских санкций ради проведения серьезных переговоров по Украине и вывода с территории страны войск РФ.

Дмитрий Песков отметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не сказала ничего нового, однако уточнил, что ее высказывания демонстрирует отсутствие маневра и гибкости у Вашингтона.