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Сенатор Пушков заявил, что слова госсекретаря Нуланд о возможном смягчении санкций лишь повторяют известную позицию США

, 07:52 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что слова госсекретаря Нуланд о возможном смягчении санкций лишь повторяют известную позицию США
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд об условиях возможного ослабления санкций против РФ.

Виктория Нуланд ранее подчеркнула, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления антироссийских рестрикций ради проведения серьезных мирных переговоров и вывода войск РФ с Украины.

Алексей Пушков в свою очередь заметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не послала "никакого нового сигнала" о готовности американской стороны к переговорам. Сенатор назвал позицию Вашингтона, которую еще раз повторила Виктория Нуланд, известной: "Вид сбоку".

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