Сенатор Пушков заявил, что слова госсекретаря Нуланд о возможном смягчении санкций лишь повторяют известную позицию США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд об условиях возможного ослабления санкций против РФ.
Виктория Нуланд ранее подчеркнула, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления антироссийских рестрикций ради проведения серьезных мирных переговоров и вывода войск РФ с Украины.
Алексей Пушков в свою очередь заметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не послала "никакого нового сигнала" о готовности американской стороны к переговорам. Сенатор назвал позицию Вашингтона, которую еще раз повторила Виктория Нуланд, известной: "Вид сбоку".