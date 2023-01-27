Сенатор Пушков заявил, что слова госсекретаря Нуланд о возможном смягчении санкций лишь повторяют известную позицию США

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27 января 2023, 07:52 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд об условиях возможного ослабления санкций против РФ.

Виктория Нуланд ранее подчеркнула, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления антироссийских рестрикций ради проведения серьезных мирных переговоров и вывода войск РФ с Украины.



Алексей Пушков в свою очередь заметил, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не послала "никакого нового сигнала" о готовности американской стороны к переговорам. Сенатор назвал позицию Вашингтона, которую еще раз повторила Виктория Нуланд, известной: "Вид сбоку".