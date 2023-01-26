Политик Гаврилов прокомментировал слова Нуланд о готовности смягчить антироссийские санкции для переговоров с РФ

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26 января 2023, 20:05 Источник: РИА Новости

фото: dumagovru/Twitter.com

Председатель комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов прокомментировал слова замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о смягчении санкций против РФ.

Сегодня вечером, 26 января, Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы смягчить антироссийских санкции, чтобы диалог Москвы и Америки по вопросу Украины состоялся. В частности, из ее заявления следует, что Штаты надеются на вывод войск РФ с территории Украины.

Российский политик Гаврилов, в свою очередь, прокомментировал заявление Нуланд. По его мнению, США не демонстрируют признаков того, что готовы к переговорам с Россией.