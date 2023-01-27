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Новый посол США в Москве Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе

, 12:43 Источник: РИА Новости

Новый посол США в Москве Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе
Freddie Everett/Us State

Новый посол Соединенных Штатов Америки Линн Трейси на следующей неделе планирует провести встречу в российском министерстве иностранных дел. Об этом сообщают в посольстве США в Москве.

Представитель посольства отмечает, что встреча пройдет в период с понедельника по четверг.

Линн Трейси стала первой в истории женщиной на данной должности.

Ранее отечественный сенатор Алексей Пушков ответил на слова заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд о возможных условиях ослабления ограничений против РФ.

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