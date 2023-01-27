Новый посол США в Москве Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе

Новый посол Соединенных Штатов Америки Линн Трейси на следующей неделе планирует провести встречу в российском министерстве иностранных дел. Об этом сообщают в посольстве США в Москве.
Представитель посольства отмечает, что встреча пройдет в период с понедельника по четверг.
Линн Трейси стала первой в истории женщиной на данной должности.
Ранее отечественный сенатор Алексей Пушков ответил на слова заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд о возможных условиях ослабления ограничений против РФ.