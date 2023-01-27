Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Польша предоставит Украине шестьдесят танков PT-91 Twardy

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу сообщил, что страна получит шестьдесят польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2.
Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич ранее предоставил информацию о том, что Варшава в течение нескольких недель намерена передать украинской стороне четырнадцать танков Leopard.
Андрей Ермак уточнил, что вместе с анонсированными машинами польские власти направят Украине шесть десятков танков PT-91 Twardy.